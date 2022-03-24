Мосгосстройнадзор подвел основные итоги работы в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) подвел основные итоги собственной работы в 2021 году. Об этом в четверг, 21 марта, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что в столице не сократился объем строительства новых объектов, несмотря на ограничительные меры, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

— В 2021 году Мосгосстройнадзор выдал 643 разрешения на строительство объектов общей площадью 15,3 миллиона квадратных метров. Большая часть разрешений выдана на строительство многоквартирных жилых домов — 197 разрешений на 6,2 миллиона квадратных метров недвижимости <...> В прошлом году сдано 12 объектов здравоохранения и 41 объект образования (в том числе в ТиНАО - 19 объектов), пять культурно-просветительских и 15 спортивных объектов, 100 объектов дорожной инфраструктуры, — говорится в релизе.

Ранее председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила о начале строительства детского сада на 250 мест в столичном районе Очаково-Матвеевское. По ее словам, застройщик уже получил разрешение на строительство.

Глава столичного Департамента строительства города Рафик Загрутдинов 23 марта рассказал, что на западе Москвы началось активное переселение участников программы реновации в новые дома. В новостройки переедут жители более 70 домов.