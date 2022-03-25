Сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского шпиона по кличке Малыш

Фото: Пресс-служба ФСБ

По подозрению в шпионаже задержан уроженец Харькова, имеющий двойное гражданство — Украины и Республики Польша. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области в пятницу, 25 марта.

По данным ведомства, подозреваемого завербовали агенты Службы безопасности Украины. Также известно, что он работал под оперативным псевдонимом Малыш.

Кроме того, по информации пресс-службы, задержанный с 2019 года учился в одном из университетов столицы на факультете политологии.

— По заданию СБУ Рудась А. В. осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России, являющихся противниками действующего киевского режима, — заявили в пресс-службе ФСБ.

Видео: УФСБ России по городу Москве и Московской области

Шпиона задержали в Москве, где он пытался найти информацию о военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине.

На допросе мужчина сознался в сотрудничестве с СБУ, рассказал о подробностях вербовки и выполняемых заданиях, а также о способах передачи информации на Украину.

Он также сообщил, что сотрудничал с Агентством разведки Польши, когда обучался в Академии военного искусства в Варшаве. Работая под псевдонимом Лис, он предоставлял информацию о белорусских и украинских студентах.

— Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению иных обстоятельств и выявлению связей иностранца на территории Российской Федерации, — уточнили в ведомстве.

По данным «ВМ», задержанный учился в МГИМО.

Ранее 25 марта ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации Украине.