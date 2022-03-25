Сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского шпиона по кличке Малыш
По подозрению в шпионаже задержан уроженец Харькова, имеющий двойное гражданство — Украины и Республики Польша. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области в пятницу, 25 марта.
По данным ведомства, подозреваемого завербовали агенты Службы безопасности Украины. Также известно, что он работал под оперативным псевдонимом Малыш.
Кроме того, по информации пресс-службы, задержанный с 2019 года учился в одном из университетов столицы на факультете политологии.
— По заданию СБУ Рудась А. В. осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России, являющихся противниками действующего киевского режима, — заявили в пресс-службе ФСБ.
Шпиона задержали в Москве, где он пытался найти информацию о военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине.
На допросе мужчина сознался в сотрудничестве с СБУ, рассказал о подробностях вербовки и выполняемых заданиях, а также о способах передачи информации на Украину.
Он также сообщил, что сотрудничал с Агентством разведки Польши, когда обучался в Академии военного искусства в Варшаве. Работая под псевдонимом Лис, он предоставлял информацию о белорусских и украинских студентах.
— Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению иных обстоятельств и выявлению связей иностранца на территории Российской Федерации, — уточнили в ведомстве.
По данным «ВМ», задержанный учился в МГИМО.
Ранее 25 марта ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации Украине.