ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации Украине

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Хабаровска, который пытался продать украинским спецслужбам секретную информацию. Об этом стало известно в пятницу, 25 марта.

Речь идет о данных, которые мужчина получил по роду деятельности.

В ФСБ рассказали, что хабаровчанин анонимно обратился к украинской стороне через интернет и предложил передать секретные сведения за определенную плату.

Уточняется, что злоумышленник пытался продать данные после начала спецоперации на территории Украины. Материалы могли быть использованы с целью реализации диверсий в России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Госизмена», передает РИА Новости.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.