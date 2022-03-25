Бочкарев: Сохранение льготной ипотеки поддержит строительную отрасль и поможет с покупкой жилья

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Сохранение в Москве программы льготной ипотеки поддержит и строительную отрасль города, и местных жителей. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сохранение программы льготной ипотеки в меняющихся экономических условиях — очень важный шаг, который поддержит строительную отрасль и застройщиков, не дав упасть спросу на жилье, а самое главное — даст жителям возможность не откладывать и не пересматривать свои планы на покупку жилья в новостройках, — заявил он.

Бочкарев также подчеркнул, что даже при повышении ЦБ ключевой ставки программа продолжила развиваться: сейчас ставка льготной ипотеки держится на значении 12 процентов, при этом все ранее оформившие льготную ипотеку продолжат платить ее по прежней ставке.

Заммэра резюмировал, что лимит суммы кредита также будет увеличен с трех до двенадцати миллионов рублей, что сильно расширит объем рынка и возможности для покупки жилья в Москве.

Жители города не менее шести тысяч раз оставляли свои обращения столичному Комитету государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) на официальном сайте мэра Москвы. На портале главы города действует 28 электронных услуг в строительной сфере, из них десять оказывает Мосгосстройнадзор.