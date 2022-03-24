Более шести тысяч раз москвичи обратились за помощью к Мосгосстройнадзору в 2021 году

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Жители города не менее шести тысяч раз оставляли свои обращения столичному Комитету государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) на официальном сайте мэра Москвы. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что на портале главы города действует 28 электронных услуг в строительной сфере, из них 10 — оказывает Мосгосстройнадзор.

Подавляющее большинство обращений было связано с законностью строительства, наличием у застройщика разрешительной документации, влиянием строительства на быт жителей соседних домов, строительными дефектами и нарушениями, которые были допущены при строительстве.

— За 2021 год Комитетом было предоставлено 6 332 услуги в электронном виде, это на 670 больше, чем в 2020 году, — говорится в релизе.

Также стало известно, что горячая линия Управления Роспотребнадзора по Москве перешла на круглосуточный режим работы. Каждый день операторы консультируют более 300 человек в сутки.

Помимо этого, на портале mos.ru появилась специальная страница «Стабилизация экономики Москвы». Она посвящена мерам поддержки для граждан и бизнеса.