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Специальная страница «Стабилизация экономики Москвы» появилась на mos.ru

Анастасия Колоскова

Город
Специальная страница «Стабилизация экономики Москвы» появилась на mos.ru
Фото: Pexels

На портале mos.ru появилась специальная страница «Стабилизация экономики Москвы», которая посвящена мерам поддержки для граждан и бизнеса.

С ее помощью можно ознакомиться с решениями, принятыми на федеральном и городском уровнях, касающиеся торговли социальной сферы, промышленности, здравоохранения, трудоустройства и строительства. Страница регулярно обновляется, в нее добавляются новые разделы.

Кроме того, там можно найти контакты горячих линий поддержки промышленности Москвы, Штаба по защите бизнеса, прямой линии для предпринимателей, а также Центра поддержки экономики и другие контакты, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о реализации комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП). Также в городе запустят программу льготного кредитования на инвестиционные цели. Мэр уточнил, что основной составляющей современной экономики стоит считать именно малые и средние предприятия. Он отметил, что жители города ежедневно пользуются их услугами. Собянин добавил, что сейчас в городе появляются новые возможности.

Также стало известно, что правительство столицы направит 10 миллиардов рублей в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

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