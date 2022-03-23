Правительство Москвы направит 10 миллиардов рублей на помощь предприятиям

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Правительство столицы направит 10 миллиардов рублей в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом в среду, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что московские производители смогут компенсировать часть затрат, которую они отправляют на уплату процентов по кредитным договорам.

— Правительство Москвы находится в постоянном диалоге с промышленными предприятиями города и оперативно реагирует на их запросы. Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам станет одной из важных мер по поддержке производств города в условиях санкций. Мы приняли решение открыть доступ к этой преференции всем предприятиям обрабатывающей промышленности, вне зависимости от вида деятельности, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что столичные власти объявили о введении моратория на повышение арендных ставок на землю и недвижимость до конца 2022 года. Данная мера поддержки коснется всех арендаторов.

Также мэр Сергей Собянин утвердил три программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Глава города отметил при этом востребованность городской программы льготного кредитования для бизнесменов.