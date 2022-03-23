Москва заморозит действующие ставки по аренде земли и нежилой недвижимости

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Столичные власти мораторий до конца года ввели на повышение арендных ставок на землю и недвижимость. Об этом в среду, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Одной из важных мер помощи московскому бизнесу стало введение моратория на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в городской собственности, — рассказал он.

По словам заммэра, мера коснется всех арендаторов, которых насчитывается около 72 тысяч. Для ее получения предпринимателям не придется обращаться в департамент городского имущества. Фиксация ставок аренды произойдет автоматически.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что Москва накопила большой опыт поддержки арендаторов в сложной экономической ситуации. По его словам, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса бизнесу оказали максимально возможную помощь. Предприниматели смогли оформить освобождение и отсрочки от арендных и инвестиционных платежей, добавил он. Максим Гаман уточнил, что около 6,1 тысячи предпринимателей и организаций воспользовались мерами на общую сумму 18,2 миллиарда рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

21 марта Сергей Собянин заявил, что в столице в ближайшие дни планируют запустить программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности.