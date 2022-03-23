Собянин утвердил три программы льготного кредитования субъектов МСП

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил три программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом глава города сообщил в ходе встречи с руководителями столичных компаний в среду, 23 марта.

По его словам, для представителей малого и среднего бизнеса, работающих в сегменте массового спроса, востребованной окажется городская программа льготного кредитования. Также мэр уточнил, что кредиты по льготной ставке 15 процентов смогут получить организации, работающие в любой отрасли экономики. С помощью них они смогут пополнить оборотные средства и инвестиционные цели. Срок субсидирования процентной ставки составит 12 месяцев, максимальный размер кредита — 50 миллионов рублей.

Собянин добавил, что программа льготного кредитования на инвестиционные цели, реализуемая совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», предназначена для субъектов МСП, которые ведут инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и инновационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 миллионов рублей. Ставка для конечного заемщика — 7 процентов, что более чем в три раза ниже текущих рыночных ставок, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16%, срок субсидирования — 12 месяцев.

Ранее глава города сообщил, что в Москве собираются реализовать комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП). Мэр уточнил, что основной составляющей современной экономики стоит считать именно малые и средние предприятия.

Также Собянин подписал указ, который подразумевает выделение гранта на развитие производства свежих салатов и других зеленых культур в размере 350 миллионов рублей. Средства поступят на счет компании «РусЭко». Именно эта организация владеет единственным промышленным агрокомплексом в пределах МКАД.