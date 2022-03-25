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Столичных водителей предупредили о сильном ветре в субботу

Георгий Соланович

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Столичных водителей предупредили о сильном ветре в субботу
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

При сильных порывах ветра жителям Москвы не рекомендуется стоять под деревьями и шаткими конструкциями, а владельцам машин — парковать под ними свои авто. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— По прогнозам синоптиков, завтра днем в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. Пожалуйста, не паркуйтесь и не стойте под деревьями и шаткими конструкциями. Если решите куда-то поехать на автомобиле — держите дистанцию и избегайте резких маневров, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В пятницу, 25 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода, в течение дня возможен небольшой дождь. В дневное время суток в Москве температура воздуха будет варьироваться от семи до девяти градусов тепла, а ночью может похолодать до минус четырех градусов. В Московской области днем ожидается до плюс десяти градусов, а в ночное время максимально похолодает до минус одного.

В этот день также ожидается западный и юго-западный ветер. Его скорость будет составлять 5–10 метров в секунду.

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