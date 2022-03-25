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«Небольшой дождь»: синоптики рассказали о погоде в Москве 25 марта

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
«Небольшой дождь»: синоптики рассказали о погоде в Москве 25 марта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В пятницу, 25 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода. Однако в течение дня возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневное время суток в Москве температура воздуха будет варьироваться от семи до девяти градусов тепла, а ночью может похолодать до минус четырех градусов.

В Московской области днем ожидается до плюс десяти градусов, а в ночное время максимально похолодает до минус одного.

В этот день также ожидается западный и юго-западный ветер. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 751 миллиметров ртутного столба.

Ранее Евгений Тишковец уже предупреждал о резком похолодании в Москве. Североатлантический циклон ухудшит погодные условия в столичном регионе. Погода будет сопровождаться метелью и штормовым ветром.

В связи с этим научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не рекомендовал владельцам автомобилей менять зимнюю резину раньше 10 апреля. Он также рассказал, когда погода в Москве позволит позагорать.

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