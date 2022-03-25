Резидент технополиса «Москва» заменит продукцию иностранных ИТ-компаний

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» предлагает бесплатный аналог продуктов Microsoft, Cisco и Poly для организации видео-конференц-связи. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

— Предприятие развивает собственную экосистему коммуникаций и сейчас запустило программу поддержки российских компаний, в рамках которой готово бесплатно предоставить лицензию на платформу видео-конференц-связи IVA MCU. Это должно помочь организациям сохранить привычный уровень корпоративных коммуникаций при отказе от зарубежных сервисов из-за санкционных ограничений, — пояснил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.

IVA MCU предназначена для полноценного взаимодействия через видео-конференц-связь и мессенджер IVA Connect. Разработка поддерживает быстрые звонки и работу персональных виртуальных комнат. Более того, ее можно использовать совместно с оборудованием почти всех вендоров.

Резидент технополиса по контракту предоставит бесплатную лицензию на платформу видео-конференц-связи для 50 одновременных пользователей ВКС и 50 слушателей вебинаров сроком на три месяца, заключили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что технополис «Москва» обеспечит Россию интерактивным отечественным оборудованием.