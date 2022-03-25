Неизвестный жестоко избил прохожего во дворе жилого дома на востоке Москвы

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Неизвестный жестко избил прохожего во дворе жилого дома на востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 24 марта в полицию обратились сотрудники медицинского учреждения с заявлением, что к ним госпитализирован пациент с множественными повреждениями. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа, сотрясение мозга, переломы ребер, а также многочисленные ушибы.

Полицейские выяснили, что в ночь с 23 на 24 марта потерпевшего избил неизвестный около жилого дома на Открытом шоссе. После нападения злоумышленник скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Утром 25 марта стало известно о том, что москвич пробил прохожему голову в драке на проспекте Мира.