Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грядущей непогоды

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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за возможного ухудшения погоды в грядущие выходные. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Городском хозяйстве столицы.

— Из-за прогнозируемого ухудшения погоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Под особым контролем рабочих находятся объекты жизнеобеспечения и энергетического хозяйства. Специалисты уже приняли необходимые меры по защите сооружений от сильного ветра, а бригады ГУП «Мосводосток» скоро начнут дежурить в местах возможного скопления воды. Кроме того, состояние улично-дорожной сети под наблюдением столичных служб 24 часа в сутки.

В Telegram-канале Городского хозяйства призвали москвичей воздержаться от пребывания на улице, быть внимательными, не находиться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам рекомендуется быть крайне осторожными на дорогах.

В период с 26 по 29 марта в Москве ожидаются сильный ветер, дождь, снег и гололедица.