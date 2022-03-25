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Москвичей предупредили о гололедице и снеге в выходные

Георгий Соланович

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Москвичей предупредили о гололедице и снеге в выходные
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В период с 26 по 29 марта в Москве ожидаются сильный ветер, дождь, снег и гололедица. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Порывы ветра в столице могут достигать 20 метров в секунду.

— Рекомендуем соблюдать меры безопасности: будьте крайне осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим, избегайте внезапных маневров. Не находитесь вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций. ️Выбирайте обувь на плоской нескользящей подошве. Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий, — говорится в сообщении в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

При сильных порывах ветра жителям Москвы не рекомендуется стоять под деревьями и шаткими конструкциями, а владельцам машин — парковать под ними свои авто.

В пятницу, 25 марта, в столичном регионе ожидается облачная погода, в течение дня возможен небольшой дождь. В дневное время суток в Москве температура воздуха будет варьироваться от семи до девяти градусов тепла, а ночью может похолодать до минус четырех градусов. В Московской области днем ожидается до плюс десяти градусов, а в ночное время максимально похолодает до минус одного.

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