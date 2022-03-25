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Синоптик сообщил, что к столичному региону приближается огромный циклонический вихрь

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптик сообщил, что к столичному региону приближается огромный циклонический вихрь
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Погода в столичном регионе в ближайшие сутки резко изменится из-за циклона. О том, чего ожидать в выходные жителям Москвы и Подмосковья, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам специалиста, характер погоды резко изменится, так как с северо-запада приближается огромный циклонический вихрь. Центр его пройдет севернее, через Архангельскую область, но влияние этого циклона скажется на погоде на всей Европейской части России.

Он сообщил, что циклон принесет в столичный регион понижение температуры, сильные осадки и порывистый ветер. В воскресенье, 27 марта, столбики термометров опустятся до минус четырех-пяти градусов. В ночь на понедельник похолодает до минус восьми градусов.

Он добавил, что скорость северо-западного ветра в выходные дни может составить до 15–20 метров в секунду. Кроме того, ожидаются резкие скачки атмосферного давления, что отразится на самочувствии метеозависимых людей, передает «Радио 1».

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грядущей непогоды.

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