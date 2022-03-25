Эксперт предложил способ снижения цен на продукты в России

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Перевод сетей продуктовых магазинов в российскую юрисдикцию позволит снизить наценки на товары и даст возможности для развития отечественным производителям. Такое мнение высказал эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

По его данным, доля производства зарубежных компаний на продуктовом рынке очень высока, в частности, это касается газированных напитков, молочных продуктов. Эксперт предложил ввести так называемые квоты для зарубежных организаций и отвести им ограниченную долю рынка, а остальное закрепить за российскими компаниями.

— Например, в тех же газированных напитках доля Pepsi-Cola, Coca-Cola — больше 70 процентов, но это неправильно. И для «молочки» есть опасные зоны. Для зарубежных компаний должна быть какая-то квота, — подчеркнул он в комментарии «360».

Он пояснил, что значительная часть продаж продуктов питания в России происходит через сети, которые «являются субъектом европейского права», и штаб-квартиры этих сетей находятся в Европе. По его мнению, перевод сетей «в российскую юрисдикцию» даст перспективы развития российским производителям, а потребителям предоставит возможность покупать товары по приемлемым ценам.

До этого председатель общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «ВМ» объяснил исчезновение средств женской гигиены из магазинов.