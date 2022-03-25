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Народный календарь. Как не навлечь беду 26 марта

Иван Юминов

Общество
Народный календарь. Как не навлечь беду 26 марта
Фото: Unsplash

В народном месяцеслове дата получила названия Никифорова дня или Никифора. Православная церковь в этот день почитает святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Считалось, что если в этот день спилить стволы и или сломать ветки деревьев, то можно навлечь на себя беду и несчастье. При этом живая родниковая вода 26 марта имеет целительные свойства.

Если искупаться в ней или же отведать таковой сразу после восхода солнца, то можно излечиться от многих недугов. Женщинам в этот день следует встать раньше всех в семье, умыться прохладной водой, чтобы сохранить молодость и красоту, а также вымыть полы в своем доме.

Приметы погоды

В этот день наблюдали за птицами: если первым зяблик прилетел — к стуже, а жаворонок — к теплу. Если в этот день проснулся медведь, то значит, что настала настоящая весна.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как не навлечь беду 26 марта

Праздники

26 марта во всем мире проводится Фиолетовый день. Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности об эпилепсии.

В этот день все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия». Уже в 2009 году к Фиолетовому дню присоединились 100 тысяч студентов, около 100 общественных объединений и свыше 100 известных политиков, а телевизионная башня в Торонто на один вечер окрасилась в фиолетовый цвет.

С тех пор в разных странах мира 26 марта распространяется информация о болезни и о первой помощи, которую можно оказать страдающим из-за недуга людям. К Фиолетовому дню приурочены конференции специалистов-эпилептологов и психиатров, которые призваны решать актуальные вопросы терапии эпилепсии, делиться опытом успешного лечения и применения противоэпилептических препаратов.

События

194 года назад, 26 марта 1828 года, состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта. Гонорар за это первое и последнее в его жизни выступление, прошедшее с большим успехом, позволил Шуберту приобрести собственный рояль.

Уже в ноябре того же года он заболел тифом и умер. На памятнике над его могилой высечена очень красноречивая надпись: «Смерть похоронила здесь богатое сокровище, но еще более прекрасные надежды!».

26 марта 1937 года в американском городе Кристал-Сити был установлен памятник моряку Попаю. Деньги на установку памятника собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината — овоща, благодаря которому Попай обретал невероятную силу.

Мульткарьера Попая началась в 1933 году. Все серии мультфильмов с его участием выпускались на студии Fleischer Studios в Нью-Йорке.

Сюжет от серии к серии развивается вокруг ежедневной борьбы Попая с вечным соперником Блуто за благосклонность красавицы Оливии Ойл. После вечных неудач Попай где-то в середине серии «заправляется» банкой консервированного шпината, после чего начинает прямо-таки выколачивать у Блуто искры из глаз.

В этот день родились: французский автопромышленник Арман Пежо, американский рок-музыкант Стивен Тайлер, народный артист России Алексей Булдаков, а также английская актриса Кира Найтли.

Именины отмечают: Акулина, Александр, Кристина, Терентий.

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