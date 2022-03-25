Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Военный священник погиб при обстреле в Белгородской области

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Военный священник погиб при обстреле в Белгородской области
Фото: patriarchia.ru

Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле в Белгородской области. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий (Загребельный) в пятницу, 25 марта.

Инцидент, как уточняется, произошел в селе Журавлевка. Покойный добросовестно и самоотверженно осуществлял свое служение, подчеркнул епископ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате выстрела со стороны Украины в селе разорвался снаряд. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной, отмечает РИА Новости.

1 марта система ПВО России сбила украинскую ракету около военного аэродрома в Таганроге. В районе военного аэродрома в Таганроге система «Панцирь-С» сил ПВО сбила ракету «Точка-У», выпущенную Вооруженными силами Украины.

Осколки, как уточняется, упали на аэродром. В результате инцидента нет разрушений или жертв.

Читайте также:
Церковь Белгородская область Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте