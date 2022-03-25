Военный священник погиб при обстреле в Белгородской области

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Помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле в Белгородской области. Об этом сообщил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий (Загребельный) в пятницу, 25 марта.

Инцидент, как уточняется, произошел в селе Журавлевка. Покойный добросовестно и самоотверженно осуществлял свое служение, подчеркнул епископ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате выстрела со стороны Украины в селе разорвался снаряд. Журавлевка расположена менее чем в двух километрах от границы с Украиной, отмечает РИА Новости.

1 марта система ПВО России сбила украинскую ракету около военного аэродрома в Таганроге. В районе военного аэродрома в Таганроге система «Панцирь-С» сил ПВО сбила ракету «Точка-У», выпущенную Вооруженными силами Украины.

Осколки, как уточняется, упали на аэродром. В результате инцидента нет разрушений или жертв.