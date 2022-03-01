Россия перехватила ракету из Украины около военного аэродрома в Таганроге

Фото: Минобороны РФ

Система ПВО России сбила украинскую ракету около военного аэродрома в Таганроге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во вторник, 1 марта.

— В районе военного аэродрома в Таганроге система «Панцирь-С» сил ПВО сбила ракету «Точка-У», выпущенную вооруженными силами Украины. Осколки упали на аэродром, — сказал собеседник агентства.

В результате инцидента нет разрушений или жертв, отмечает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля в СК объявили, что на территории Ростовской области было зафиксировано не менее 14 снарядов из Украины. Отмечается, что по данным фактам были возбуждены уголовные дела.

26 февраля в ФСБ сообщили о стрельбе со стороны Украины, которая направлена на Ростовскую область. В результате обстрела на территорию области в районе населенного пункта Нижнекамышинский упали три мины калибром 120 миллиметров. В результате случившегося домохозяйства и люди не пострадали.