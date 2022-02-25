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СК РФ заявил о попадании снарядов из Украины по территории России

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СК РФ заявил о попадании снарядов из Украины по территории России
Фото: president.gov.ua

В ночь на 25 февраля на территории Ростовской области было зафиксировано не менее 14 снарядом из Украины. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

— Зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области, — следует из сообщения.

Отмечается, что по данным фактам были возбуждены уголовные дела, передает ТАСС.

До этого разрывы нескольких снарядов зафиксировали в Джанкойском районе Крыма. Пострадавших нет, у ряда домов повреждена кровля, выбиты окна. Обстановка в селе в настоящее время стабилизировалась. Подача электричества будет возобновлена в течение суток.

В Белгородской области власти зафиксировали шесть случаев разрушений из-за выпущенных снарядов. Создан специальный оперативный штаб для сбора информации и принятия решений в зависимости от изменения ситуации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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