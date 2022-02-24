Шесть случаев разрушений из-за снарядов зафиксировали в Белгородской области

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В Белгородской области власти зафиксировали шесть случаев разрушений из-за выпущенных снарядов. Создан специальный оперативный штаб для сбора информации и принятия решений в зависимости от изменения ситуации. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— У нас есть несколько разрушений, мы насчитываем шесть эпизодов. Где есть необходимость, все действия по оказанию помощи населению оказаны, — передает его слова ТАСС.

До этого ФСБ РФ сообщила об обстреле российского погранпункта в Курской области. Никто не пострадал, а противника удалось подавить ответным огнем.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Путин отметил, что Россия планирует демилитаризировать, а не оккупировать украинскую территорию.

В разговоре с «Вечерней Москвой» полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин заявил, что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся.