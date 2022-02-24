Аксенов заявил, что в Крыму разорвались несколько снарядов

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Разрывы нескольких снарядов зафиксировали в Джанкойском районе Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в четверг, 24 февраля.

— В Джанкойском районе, село Илюшино, несколько воронок возле жилых домов. Пострадавших нет, у ряда домов повреждена кровля, выбиты окна, — сказал политик.

Обстановка в селе в настоящее время стабилизировалась, уточнил он. Подача электричества будет возобновлена в течение суток, приводит слова Аксенова ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Аксенов сообщил, что на территории Крыма будут организованы пункты приема беженцев из республик ДНР и ЛНР. По его словам, местные власти полностью поддерживают принятое Путиным решение о проведении спецоперации в Донбассе.

В республике ситуация находится под контролем, жителям ничего не угрожает, заверил он. 23 февраля врио главы МЧС Александра Чуприян заявил, что свыше 96 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России.