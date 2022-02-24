Глава Крыма сообщил, что на полуострове организуют пункты приема беженцев из Донбасса

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На территории Крыма будут организованы пункты приема беженцев из республик ДНР и ЛНР. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, власти Крыма полностью поддерживают принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о проведении спецоперации в Донбассе. В республике ситуация находится под контролем, жителям ничего не угрожает.

— Принято решение ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. Это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы. МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев, — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне врио главы МЧС РФ Александра Чуприян заявил, что свыше 96 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России. Он уточнил, что эвакуированных разместили в 230 пунктах в 12 субъектах страны.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.