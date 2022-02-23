Более 96 тысяч беженцев из Донбасса пересели российскую границу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По данным на утро 23 февраля, свыше 96 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу России. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александра Чуприян.

Он уточнил, что эвакуированных разместили в 230 пунктах в 12 субъектах страны.

Также более 500 человек обратились за медицинской помощью. 76 из них потребовалась госпитализация.

Чуприян добавил, что в случае обострения ситуации в ДНР число беженцев может увеличиться до 500 тысяч человек, пишет ТАСС.

По сведениям на 23 февраля, более 31 тысячи детей из Донбасса пересекли границу России. Из них более тысячи детей являются сиротами. Им оказывают особенное внимание.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.