Свыше 31 тысячи детей из Донбасса пересекли российскую границу

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По данным на утро 23 февраля, более 31 тысячи детей из Донбасса пересекли границу России. Об этом заявила вице-спикер Государственной зумы, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Анна Кузнецова.

Она отметила, что из них более тысячи детей являются сиротами. Им оказывают особенное внимание, цитирует РИА Новости слова политика.

Кузнецова также подчеркнула, что есть все данные о том, куда они направляются.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.