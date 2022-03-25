Эксперт рассказала, где в Подмосковье можно купить квартиру за миллион рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стоимость недвижимости в Московской области зависит от близости к столице и от района. Самые доступные по цене предложения можно найти на окраинах области. Об этом рассказала вице-президент гильдии риелторов Московской области, член национального совета гильдии риелторов Ольга Власова.

По ее словам, самым недорогим районом остается юго-восток Московской области, направление на Рошаль и Шатуру. Цены здесь традиционно ниже средних по области.

В Подмосковье можно найти квартиру стоимостью чуть больше миллиона.

— С миллионом это будет самый край Московской области, небольшая однокомнатная квартира, может быть, даже малогабаритная. И хорошо, если в поселке будут школы и магазины, — пояснила Власова в комментарии «Радио 1».

Она добавила, что самые дорогие квартиры в Подмосковье традиционно расположены в Истре и Красногорске. Цены здесь сопоставимы со столичными.

До этого ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «ВМ» рассказал, как изменятся цены на квартиры в 2022 году. Спрос на жилье на вторичном рынке упал из-за резко возросшей стоимости ипотеки, при этом квартиры в новостройках могут по-прежнему остаться востребованными в случае создания новых льготных программ.