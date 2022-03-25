Путин возмутился искажением фактов о ВОВ в фильмах из Голливуда

Фото: Администрация президента РФ

Факты о Второй мировой войне искажаются в японских учебниках истории и голливудских фильмах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 25 марта.

— Как известно — мы хорошо знаем об этом — в Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственным победителем нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной армии, которая внесла решающий вклад, — достаточно посмотреть просто на цифры воинских подразделений, которые воевали на восточном фронте, у Германии, — просто взяли и «отменили», — сказал глава государства.

При этом он добавил, что японцы или стыдливо молчат, или пишут «очевидную чушь» в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В связи с культурой отмены Путин вспомнил и писательницу Джоан Роулинг, которая не угодила «поклонникам» гендерных свобод, отмечает ТАСС.

25 марта Путин также сообщил, что культура отмены на Западе превратилась в отмену культуры. Из афиш, сетует он, вымарывают композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Под запрет, добавил лидер, попадают и книги русских писателей. Последний раз подобную кампанию проводили нацисты в Германии почти 90 лет назад, напомнил он. Такое нельзя представить в России, ведь здесь веками вместе живут и растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, заключил Путин.