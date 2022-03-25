Латвия запретила въезд Тимати, Безрукову, Чичериной и Боярскому

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Еще шесть граждан Российской Федерации включены в список нежелательных лиц на территории Латвийской Республики. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В черный список, согласно 61-й статье латвийского закона об иммиграции, вошли Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников, а также Юлия Чичерина.

В соответствии с решением латвийского МИД ряду лиц будет запрещен въезд на территорию Латвии на неопределенный срок. Как информирует ведомство, российские граждане, отвечающие за развлекательную и культурную сферу общества, выразили свою политическую позицию, которая не соответствует позиции Латвийской Республики, заявили в пресс-службе латвийского дипведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Болгарии объявило десятерых российских дипломатов персонами нон грата.

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.