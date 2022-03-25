Самолет Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве

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Самолет, на борту которого находился президент Польши Анджей Дуда, аварийно сел в Варшаве. Об этом сообщил глава канцелярии лидера Якуб Кумох в пятницу, 25 марта.

— Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву, — сказал чиновник.

Глава государства намеревался отправиться в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден. Американский лидер совершает двухдневный визит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие в саммите НАТО, саммите глав стран G7 и Совета ЕС.

Лидеры должны встретиться с переброшенными в Польшу военнослужащими США из 82-й воздушно-десантной дивизии. При этом 26 марта Байден проведет официальную встречу с Дудой, отмечает РИА Новости.

21 марта Совет ЕС одобрил оборонную концепцию под названием «Стратегический компас ЕС», которая рассчитана на период до 2030 года. «Стратегический компас» призван повысить автономию ЕС и его способность работать с партнерами для защиты своих ценностей и интересов. Более сильный ЕС в области безопасности и обороны, считают в ведомстве, внесет положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и дополнит НАТО.