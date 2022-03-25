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Синоптик спрогнозировал резкое падение давления в выходные в столице

Ирина Игнатенко

Общество
Синоптик спрогнозировал резкое падение давления в выходные в столице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие выходные.

По словам синоптика, погодные условия резко изменятся, и после теплой, весенней погоды снова придет зима. Вместо антициклона во второй половине дня в субботу Москва окажется в тылу циклона.

— А это значит, что в субботу начнут перемещаться воздушные массы с севера. От пятницы к субботе также резко изменится давление: оно понизится на 15–20 миллиметров ртутного столба, — отметил синоптик в комментарии RT.

Он добавил, что резкое падение давления будет сопровождаться другими неблагоприятными погодными явлениями. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Также прогнозируется сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

Такая погода продержится в столице несколько дней, а затем наступит потепление.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грядущей непогоды. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

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