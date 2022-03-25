Москвич организовал наркопритон в своей квартире в Люблине

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Россия, Москва, Армавирская улица Карта всех событий

Оперативники задержали жителя столицы по подозрению в предоставлении своей квартиры наркозависимым гражданам. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, сначала были задержаны наркозависимые, которые и сознались полицейским, где именно употребляли запрещенные вещества.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 47-летнего местного жителя, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Армавирская для употребления наркотических средств, — уточнили в пресс-службе УВД.

В указанной квартире были найдены и изъяты металлические ложки, использованные шприцы и наркотики.

По данному факту в отношении хозяина наркопритона было возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В отношении наркозависимых были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Ранее 25 марта сообщалось, что житель Мурманской области украл пожертвования из храма в Снежногорске, чтобы купить наркотики.