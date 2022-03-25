Мужчина украл пожертвования из храма, чтобы купить наркотики в Мурманской области

Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Житель Снежногорска украл пожертвования из храма, чтобы купить наркотики. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данным ведомства, мужчина зашел в храм, побыл там немного и ретировался, прихватив с собой ящик для пожертвований. В нем было около 16 тысяч рублей.

Кражу пыталась предотвратить пожилая посетительница храма, однако злоумышленник оттолкнул ее и выбежал на улицу.

— Там похитителя увидел священнослужитель и стал преследовать. Убегая, налетчик бросил похищенное на землю и скрылся во дворах, — сказали в региональном УМВД.

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В пресс-службе ведомства также отметили, что мужчина 1986 года рождения задержан. Он пояснил, что намеревался купить наркотики на эти деньги.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» и избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Похищенные деньги возвращены в храм.

24 марта стало известно о том, что мужчина ограбил школьницу в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы.