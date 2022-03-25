Аналитик Юденков рассказал, когда в России появится альтернатива Apple Pay

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Российским владельцам «яблочных» смартфонов больше недоступна система мобильных платежей Apple Pay. С 24 марта компания Apple ограничила оплату товаров картами «Мир». И уже появились пользователи, у которых возникли проблемы при попытках купить что-либо с помощью сервиса. Система выдает ошибку и сообщает, что «операция недоступна». «Вечерняя Москва» решила узнать у эксперта, какие альтернативные аналоги появятся у пользователей взамен американского электронного кошелька.

По словам аналитика и профессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрия Юденкова, вероятность запустить современные платежные приложения по аналогу с Apple Pay в России имеются, однако, чтобы эта система котировалась не только в РФ, но и в других странах, необходимо выстраивать именно международную платформу.

— Давайте сразу уясним: чтобы запустить азиатские платежные системы, которые к нам придут взамен Visa и Mastercard, причем как в виде мобильных сервисов, так и карт, необходимо для начала эти пластиковые карточки с китайской программой Union Pay создать и распространить, — сказал специалист.

После чего китайскую кросс-систему следует подключить к платежной программе «Мир», чтобы оплата проходила не только в России, но и на территории других стран:

— Следовательно, уже потом, по истечении времени, когда появится отдельное мобильное приложение для российских пользователей с Union Pay, ее скачают и установят. Вот тогда и можно будет говорить о том, что у нас появилась своя альтернатива Apple Pay. Но на это нужно время.

При этом эксперт рассказал, что процесс можно ускорить, если российские власти договорятся с представителями телекоммуникационных компаний Huawei и Samsung выпускать для российских пользователей мобильные устройства со встроенной мобильной системой электронного банкинга:

— Если удастся устройства «пришить» сразу к китайской банковской программе Union Pay, которая параллельно будет привязываться к программе «Мир», тогда процесс ускорится и не позже чем через полгода мы сможем спокойно устраивать шопинг за границей, используя телефон или умные часы, как это делал относительно недавно я.

Пока же россияне будут вынуждены использовать при оплате банковские карточки или наличные деньги.

В то же время эксперт напомнил, что внутри РФ системы Visa и Mastercard продолжают работать. Более того, у нас имеются свои варианты мобильных кошельков. Так, по словам собеседника «ВМ», любой пользователь смартфона может установить себе программы SberPay, Mir Pay или «Кошелек Pay», в которых включена опция интернет-банкинга, заключил Юденков.