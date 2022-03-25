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«Боря не в маразме»: Садальский рассказал о состоянии больного Моисеева

Лала Манушакян

Общество
«Боря не в маразме»: Садальский рассказал о состоянии больного Моисеева
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Станислав Садальский рассказал о состоянии певца Бориса Моисеева, перенесшего несколько лет назад инсульт, а также прокомментировал слухи о том, что квартира артиста теперь принадлежит его арт-директору Сергею Гороху.

— Это Борина квартира. Что хочет с ней, то и делает. Слава Богу, Боря не в маразме, несмотря на болезнь. А про Сережу Гороха могу сказать только хорошее. Арт-директором Бори он работает 30 лет, они дружат. Весь постинсультный Борин период, а это точно больше десяти лет, я вижу рядом только Сергея, — пояснил артист.

Садальский добавил, что арт-директор российского певца заслуживает достойной награды за все, что он делает для Моисеева.

Как сообщает StarHit, Сергей Горох следит за здоровьем эстрадного певца после инсульта и изолирует его от контактов с прессой.

Борис Моисеев завершил свою музыкальную и актерскую деятельность в 2015 году. В 2010 году певец перенес первый инсульт, в 2020 году — второй. Очевидно, проблемы со здоровьем и стали причиной ухода артиста с эстрады.

Стало известно о ежемесячном доходе Моисеева: он получает пенсию в размере 85 тысяч рублей. В нее включены также социальные выплаты и доплаты за почетное звание. Помимо этого, Моисеев ежемесячно получает от 150 до 170 тысяч рублей в качестве авторских отчислений.

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