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Назван размер пенсии Бориса Моисеева

Анастасия Колоскова

Общество
Назван размер пенсии Бориса Моисеева
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Заслуженный артист России Борис Моисеев получает 85 тысяч рублей пенсии, кроме того, ежемесячный доход певца пополняют авторские отчисления.

Пенсия музыканта включает социальные выплаты и доплаты за почетное звание. Помимо этого, Моисеев ежемесячно получает от 150 до 170 тысяч рублей авторских отчислений.

— Борис Михайлович — такой человек, который никогда ни на что не жалуется и никогда ничего ни у кого не просит. Ему достаточно денег. Тем более его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно, — приводит слова бывшего директора исполнителя Сергея Гороха издание Woman.ru.

До этого экс-директор певца рассказывал, что в быту артисту помогает домработница. Еженедельно у него бывает медсестра. Также певца не забывают друзья, в том числе Алла Пугачева. Она оказывает поддержку Моисееву и словом, и финансово, хотя артист отказывается, уверяя, что ему хватает пенсии.

Напомним, сам Борис Моисеев около десяти лет назад перенес инсульт и перестал появляться на публике.

В марте этого года в Сети появились первые снимки Бориса Моисеева после инсульта. Серию фотографий с празднования дня рождения артиста, которому 4 марта исполнилось 67 лет, опубликовали в одном из фан-аккаунтов в соцсети Instagram.

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