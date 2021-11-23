Борис Моисеев расплакался, узнав о несчастье с Мариной Хлебниковой

Фото: instagram/bmoiseevpro

Певец Борис Моисеев расстроился до слез, узнав о том, что Марина Хлебникова тяжело пострадала при пожаре. Об этом рассказал бывший директор заслуженного артиста России Дмитрий Горох.

— Борис Михайлович особенно переживает за Марину Хлебникову. Расстроился, когда узнал, какое с ней произошло несчастье, плакал. А теперь еще Нина Русланова ушла. Эти новости ему даются тяжело, — приводит слова представителя певца WMJ.ru.

По словам Гороха, сам артист в настоящее время живет как обычный российский пенсионер. Его крайне расстроили события последних дней, однако Моисеев старается не поддаваться эмоциям, чтобы не подорвать собственное здоровье.

Экс-директор певца отметил, что в быту артисту помогает домработница. Еженедельно у него бывает медсестра. Также певца не забывают друзья, в том числе Алла Пугачева. Она оказывает поддержку Моисееву и словом, и финансово, хотя артист отказывается, уверяя, что ему хватает пенсии.

Напомним, сам Борис Моисеев около десяти лет назад перенес инсульт и перестал появляться на публике.

В марте этого года в Сети появились первые снимки Бориса Моисеева после инсульта. Серию фотография с празднования дня рождения Моисеева, которому 4 марта исполнилось 67 лет, опубликовали в одном из фан-аккаунтов артиста в соцсети Instagram.

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова 18 ноября была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили исполнительницу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь певицы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это послужило причиной пожара. Позже стало известно, что артистка приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Стало известно, что зрение артистки находится под угрозой. В настоящее время в состоянии исполнительницы наблюдается положительная динамика, медики начинают прогнозировать этапы восстановления.

23 ноября директор артистки Данила Прайс сообщил, что состояние Хлебниковой стабилизируется.