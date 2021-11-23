Стабилизируется: стали известны новые подробности о состоянии Марины Хлебниковой

Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official

Состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил директор артистки Данила Прайс в разделе stories своего Instagram-аккаунта.

По его словам, состояние Хлебниковой стабилизируется, она находится под постоянным наблюдением врачей.

— На данный момент это вся информация, которой мы можем поделиться. Будем держать вас в курсе, если будут какие-то кардинально большие изменения, — написал директор певицы.

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова 18 ноября была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили исполнительницу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь певицы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это послужило причиной пожара. Позже стало известно, что артистка приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Стало известно, что зрение артистки находится под угрозой. В настоящее время в состоянии исполнительницы наблюдается положительная динамика, медики начинают прогнозировать этапы восстановления.