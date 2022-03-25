Неизвестный избил соседа, украв у него крестик на сумму 100 тысяч рублей на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Мужчина избил соседа, украв у него крестик на сумму 100 тысяч рублей на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, ночью 23 марта в полицию обратились жители дома 64к2 на Рязанском проспекте с заявлением о криках о помощи. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции.

Они выяснили, что неизвестный избил местного жителя и украл у него крестик с цепочкой, угрожая при этом пистолетом. Потерпевший был госпитализирован, у него диагностированы множественные раны и гематомы. После оказания необходимой помощи он отправился домой.

Нанесенный ущерб составил около 100 тысяч рублей. Злоумышленник позже был задержан сотрудниками полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Утром 25 марта стало известно, что прохожему пробили голову в драке на проспекте Мира.