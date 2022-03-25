Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губернатор Подмосковья рассказал о влиянии санкций на жизнь общества

Ирина Игнатенко

Общество
Губернатор Подмосковья рассказал о влиянии санкций на жизнь общества
Фото: mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с курсантами в центре «Авангард» заявил, что новые антироссийские санкции изменят жизнь общества. Чтобы справиться с ограничениями, людям необходимо сплотиться и стать единым целым.

— Нам нужно будет быть единым целым и сделать так, чтобы максимально наша экономика, малый и средний бизнес, наши стартапы, которые существуют в светлых головах, как правило, молодых людей, были максимально реализованы, — отметил он.

Воробьев подчеркнул, что это ограничения, с которыми Россия должна справиться.

По его словам, даже в непростых обстоятельствах нужно искать способы развиваться дальше, идти к намеченным целям. Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы любой человек в стране мог реализовать свои самые смелые мечты, потенциал, передает «360».

До этого губернатор Подмосковья рассказал о новой мере поддержки бизнеса в регионе. Подмосковным компаниям предложат землю в аренду за рубль на три года. Так, в регионе поддержат компании, которые помогают с импортозамещением. Губернатор добавил, что новая мера поддержки позволит привлечь новые предприятия, которые будут заниматься вопросами импортозамещения.

Читайте также:
Подмосковье Санкции Андрей Воробьев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте