Губернатор Подмосковья рассказал о влиянии санкций на жизнь общества

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с курсантами в центре «Авангард» заявил, что новые антироссийские санкции изменят жизнь общества. Чтобы справиться с ограничениями, людям необходимо сплотиться и стать единым целым.

— Нам нужно будет быть единым целым и сделать так, чтобы максимально наша экономика, малый и средний бизнес, наши стартапы, которые существуют в светлых головах, как правило, молодых людей, были максимально реализованы, — отметил он.

Воробьев подчеркнул, что это ограничения, с которыми Россия должна справиться.

По его словам, даже в непростых обстоятельствах нужно искать способы развиваться дальше, идти к намеченным целям. Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы любой человек в стране мог реализовать свои самые смелые мечты, потенциал, передает «360».

До этого губернатор Подмосковья рассказал о новой мере поддержки бизнеса в регионе. Подмосковным компаниям предложат землю в аренду за рубль на три года. Так, в регионе поддержат компании, которые помогают с импортозамещением. Губернатор добавил, что новая мера поддержки позволит привлечь новые предприятия, которые будут заниматься вопросами импортозамещения.