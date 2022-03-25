Швейцария отказалась останавливать вещание RT и Sputnik

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Правительство Швейцарии приняло решение не останавливать вещание ряда российских СМИ, чью трансляцию заблокировали в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в пятницу, 25 марта.

— Федеральный совет (правительство) принял решение не применять меру ЕС о приостановке трансляции ряда российских СМИ, а именно Sputnik и RT, — говорится в сообщении.

Берн, как уточняется, считает, что Москва якобы использует эти СМИ для дезинформации и пропаганды. Однако правительство Швейцарии убеждено, что лучше противодействовать, а не препятствовать их вещанию.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.