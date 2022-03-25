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Игорь Бутман впервые проведет джазовый фестиваль в Москве

Араз Салехов

Город
Игорь Бутман впервые проведет джазовый фестиваль в Москве
Фото: pixabay.com

Московский джазовый фестиваль будет впервые проведен в столице в период с 13 по 19 июня. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана.

Уточняется, что мероприятие собираются посвятить столетию отечественного джаза. Помимо этого, во время мероприятия состоится Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов.

— В год столетия российского джаза мы будем проводить, пожалуй, один из самых масштабных джазовых проектов за всю историю отечественного джаза — Московский джазовый фестиваль. Впервые на протяжении семи дней подряд на шести городских площадках, четыре из которых — свободные для посещения, выступят более 700 артистов, — цитирует сообщение ТАСС.

Во вторник, 22 марта, стало известно, что в столице стартовал первый Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса А. В. Суворова. Мероприятие проходило с 21 по 25 марта в крытом футбольно-легкоатлетическом комплексе ЦСКА по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 1.

На прошлой неделе организаторы фестиваля «Пикник «Афиши» приняли решение отменить мероприятие в 2022 году на фоне обстановки в мире. По их словам, они хотели провести масштабные фестивали в Москве и Петербурге.

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