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Прокуратура завершила расследование о применении насилия в отношении полицейского во Внукове

Араз Салехов

Происшествия
Прокуратура завершила расследование о применении насилия в отношении полицейского во Внукове
Фото: СК РФ

Прокуратура Москвы завершила расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти в аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предоставленным данным, прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Уточняется, что 30 сентября 2021 года сотрудники полиции осуществляли сопровождение иностранных граждан, которых собирались депортировать. Один из задержанных попытался скрыться в машине обвиняемого. Обвиняемый открыл переднюю пассажирскую дверь автомобиля, через которую запрыгнул его знакомый, и начал движение, говорится в сообщении.

В ходе задержания беглеца полицейский попытался остановить мужчину, взяв рукой за дверь машины, чтобы она не закрылась. Однако обвиняемый отказался выполнить требования сотрудника МВД и поехал к выезду с территории аэропорта.

В результате действий обвиняемого сотрудник полиции получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Ранее столичная прокуратура завершила расследование уголовное дела в отношении российского актера и блогера Глеба Нейжмака-Иорданского. Он избил бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко в районе Дорогомилово.

Помимо этого, Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего директора департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Павла Серватинского к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима за превышение полномочий.

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