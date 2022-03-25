ЕС сосредоточится на борьбе со способами обхода санкций против России
Саммит ЕС принял решение сосредоточиться на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 25 марта.
— Поскольку у нас с нашими союзниками разные системы, но единая цель, мы договорились теперь сосредоточиться и глубоко изучить все возможности обхода санкций и сделать все возможное, чтобы закрыть все лазейки, — приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.
Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.