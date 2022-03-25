ЕС сосредоточится на борьбе со способами обхода санкций против России

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Саммит ЕС принял решение сосредоточиться на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 25 марта.

— Поскольку у нас с нашими союзниками разные системы, но единая цель, мы договорились теперь сосредоточиться и глубоко изучить все возможности обхода санкций и сделать все возможное, чтобы закрыть все лазейки, — приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.