Две школы поставили на кадастровый учет на западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Партизанская улица, 30к1 Карта всех событий

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве совместно со столичной Кадастровой палатой поставили на кадастровый учет два средних образовательных учреждения в районах Западного административного округа — Кунцево и Тропарево-Никулино. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе Кунцево новый корпус расположится по адресу улица Партизанская, дом 30, корпус 1. Площадь здания превышает 6,5 тысячи квадратных метров. Оно будет рассчитано на 400 учебных мест для школьников с 8-го по 11-е классы.

В районе Тропарево-Никулино появится второе учебное заведение на проспекте Вернадского, дом 98. Площадь здания составит 12 тысяч квадратных метров. Здесь удастся разместить 22 класса, вмещающих в общей сложности 550 учеников. Общий штат сотрудников составит 60 человек, говорится в релизе.

— С начала года мы отмечаем интенсивную динамику постановки на кадастровый учет объектов социального назначения, которая стала результатом высоких темпов строительства и ввода в эксплуатацию объектов данного типа в прошлом году, — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

Ранее стало известно, что два дома по реновации поставили на кадастровый учет в ЮВАО Москвы. Уточнятся, что общая площадь двух корпусов — 27,2 тысячи квадратных метров.

Также сообщалось, что кадастровые номера были присвоены двум новостройкам по реновации в Очаково-Матвеевском.