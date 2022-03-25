В Польше предложили ЕС заморозить выдачу виз гражданам России

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ЕС следует остановить выдачу виз гражданам России в рамках нового пакета санкций. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 25 марта.

— Я предложил пакет из десяти позиций, которые представил коллегам из ЕС. Некоторые из них активно обсуждались, — сказал политик.

Очередные ограничительные меры, считает он, должны быть созданы быстро. Среди главных пунктов он назвал блокаду возможности экспорта и импорта, за исключением ряда гуманитарных товаров.

Премьер также предложил ввести полное эмбарго на нефть, газ и уголь из России. При этом европейские порты должны перестать принимать российские суда, приводит слова Моравецкого ТАСС.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.