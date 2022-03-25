Лопырева блеснула на Арабской неделе моды в платье от российского бренда

Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Телеведущая Виктория Лопырева разместила в своем блоге видеоролик, где прошлась по подиуму в переливающемся платье и получила премию Emigala.

— Приехала на Арабскую неделю моды поддержать нашу девушку из Дагестана. Бренд называется Humariff. На мне платье тоже от нее, — похвасталась модель.

Силуэт платья позволяет подчеркнуть стройную фигуру девушки, а длинный шлейф предает эффект сверкающего серебра. Она дополнила образ полупрозрачными трендовыми туфлями с открытым мысом, а также сделала легкие голливудские волны.

Белоснежная полоска завершила нарядный образ модели, став акцентным пятном аутфита.

Подписчики поздравили телеведущую, оставив множество комментариев под постом: «Поздравляю»; «Хорошая идея платья и прическа очень красивая!»; «Обворожительная».

Ранее Лопырева 5 февраля организовала детскую вечеринку. Ее сыну Марку Лео исполнилось три года. Так как мальчик любит динозавров, то праздник был оформлен именно в этой тематике. На мероприятие в ОАЭ также прилетел муж звезды Игорь Булатов.