«Красивая семья»: Лопырева опубликовала фото с мужем и подросшим сыном

Фото: Официальная страница Виктории Лопыревой в Instagram

Модель Виктория Лопырева 5 февраля организовала детскую вечеринку. Ее сыну Марку Лео исполнилось три года. Так как мальчик любит динозавров, то праздник был оформлен именно в этой тематике. На мероприятие в ОАЭ прилетел муж звезды Игорь Булатов.

Виктория появилась на празднике в силуэтном мини-платье цвета сочной травы и розовых босоножках на шпильке. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Модель позаботилась, чтобы детям было весело. Они могли прыгать на батутах, плескаться в бассейне и играть с аниматорами в игры. Кульминацией праздника стал торт, на котором именинник задул свечки, все это знаменитость показала в разделе Stories в Instagram.

Также Лопырева разместила снимок с супругом и подросшим сыном, которого держит на руках. Семья счастливо улыбается в камеру.

Поклонники и друзья поздравили малыша. Много комплиментов получила и его мама.

«Ваш маленький принц»; «Какая вы роскошная»; «Красивая семья»; «Ох, вся семья снова вместе»; «Викуля, у вас прекрасный сынок! Поздравляю!»; «Какие вы милые»; «Ну длинноногая красотка», — написали фолловеры.

Также в начале января Виктория Лопырева показывала подросшего сына. Она поделилась свежим снимком двухлетнего сына Марка Лионеля. Мальчик позировал среди новогодних декораций в Дубае.