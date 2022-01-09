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«Какой красавчик»: Виктория Лопырева показала подросшего сына

Юлия Курганова

Общество
«Какой красавчик»: Виктория Лопырева показала подросшего сына
Фото: instagram.com/lopyrevavika

Модель Виктория Лопырева поделилась свежим снимком двухлетнего сына Марка Лионеля. Мальчик позировал среди новогодних декораций в Дубае.

В феврале 2022 года наследник звезды отметит свой третий день рождения. В столь юном возрасте Марк Лионель уже разгуливает в брендовых вещах и с модной прической.

Малыш позировал для любимой мамы в белоснежной футболке и светлых джинсах с карманами.

— Смотрю на сына и кайфую. Сколько радости, восхищения и веры в чудо в этих влюбленных в жизнь глазах. И пусть Марк Лео получает все, что захочет в праздники или просто по понедельникам, он с искренним восторгом бежит к каждому подарку, — написала под кадром Лопырева в Instagram.

«Какой красавчик»: Виктория Лопырева показала подросшего сына Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Поклонники модели восхитились наследником звезды и отметили, что он растет красивым ребенком.

«Замечательный мальчик»; «Милый и прекрасный мальчишечка у вас»; «Мамины глазки»; «Какой красавчик», — прокомментировали фото фолловеры.

Лопырева восхитила фанатов нарядом на вечеринке в Монако. Модель и телеведущая, которая стала обладательницей титула «Мисс Россия» почти 20 лет назад, в последнее время живет в Дубае, где организовывает светские мероприятия. А в ноябре она побывала в Монако. Знаменитость решила поздравить подругу Тамару с днем рождения.

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