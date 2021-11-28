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«Идеал красоты»: Лопырева восхитила фанатов нарядом на вечеринке в Монако

Юлия Курганова

Общество
«Идеал красоты»: Лопырева восхитила фанатов нарядом на вечеринке в Монако
Фото: instagram.com/lopyrevavika

Модель и телеведущая, которая стала обладательницей титула «Мисс Россия» почти 20 лет назад, Виктория Лопырева в последнее время была в Дубае, где организовала светские мероприятия. А накануне она приехала в Монако. Знаменитость решила поздравить подругу Тамару с днем рождения.

Именинница устроила роскошный праздник, на котором выступили звезды. Для такого случая Лопырева выбрала пудровое платье мидакси с разрезом. Наряд дополнили босоножки на шпильке. Платье подчеркнуло ее осиную талию и загорелые ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель и засыпали ее комплиментами.

«Сногсшибательно!»; «Идеал красоты»; «На вас здорово сидит платье»; «Какая вы загорелая и стройная», — написали фолловеры.

Также в октябре Лопырева в мерцающем платье восхитила фанатов. Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото с гала-вечера с праздничным ужином в Дубае.

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